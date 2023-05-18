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السيسي يعاقب قاضيين ووكيل نيابة

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السيسي يعاقب قاضيين ووكيل نيابة
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعاقبة قاضي ووكيل نيابة، ونقلهما إلى وظائف غير قضائية.

الجريدة الرسمية by fatma mohamed

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وأصدر السيسي قرارا بنقل جاويش محمد السيد جاويش، وكيل نيابة بنيابة جنوب سوهاج الكلية، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما أصدر قرارا بنقل سعيد محمد الشبراوى سعيد السيد، القاضى بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقرر أيضا بنقل أحمد طارق عبدالسالم السيد ستين، القاضى بمحكمة شمال دمنهور الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وجاءت القرارات وفقا لأحكام تأديبية، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية في مصر.

المصدر: RT

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