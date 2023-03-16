السيسي يصدر قرارا بعزل رئيس أكبر محاكم مصر من منصبه

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عزل القاضي محمد فتوح السيد علام رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.

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وجاء القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2020 المقيدة برقم 11 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة في 6-6-2020 وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27-11-2022، وبناءً على ما عرضه وزير العدل قرر عزل السيد القاضي محمد فتوح السيد علام – الرئيس بمحكمة استئناف".

ولم يذكر القرار المزيد من التفاصيل حول أسباب عزل القاضي من منصبه.

المصدر: RT