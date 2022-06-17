مصر.. الكشف عن سبب عزل قاض كبير بقرار من السيسي

أكد مصدر بمجلس الدولة في مصر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول عزل أحد نواب رئيس مجلس الدولة، جاء نتيجة مخالفات جسيمة لقوانين عمل المجلس.

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وأضاف المصدر، أن المستشار المعزول خالف قوانين العمل الخاصة بمجلس الدولة، بممارسة أعمال تجارية في إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وخروجا عن التقاليد والأعراف القضائية.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بعزل المستشار محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.

وجاء القرار وفقا للجريدة الرسمية في مصر، وللحكم الصادر عن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، حيث طالب القرار وزير العدل بتنفيذه.

المصدر: القاهرة 24