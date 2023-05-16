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سوريا تقوم بتسوية أوضاع المطلوبين في ريف درعا بعد تسليمهم أسلحتهم

أخبار العالم العربي

سوريا تقوم بتسوية أوضاع المطلوبين في ريف درعا بعد تسليمهم أسلحتهم
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجهات المختصة افتتحت مركزا للتسوية في بلدة أم المياذن بريف درعا الجنوبي الشرقي، حيث تمت تسوية أوضاع عدد من المطلوبين من سكان البلدة.

ونقلت "سانا" عن مصدر في الجهات المختصة في درعا قوله إنه "تمت تسوية أوضاع 25 مطلوبا من أبناء البلدة، وعادوا إلى حياتهم الطبيعية بعد تسليم أسلحتهم".

وأشار المصدر إلى أن "فتح مركز التسوية يأتي في إطار سعي الجهات المختصة بدرعا إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتلبية رغبة الأهالي بذلك".

المصدر: "سانا"

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