منطقة جديدة تنضم إلى عمليات التسوية المتواصلة في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن عشرات المطلوبين انضموا لعمليات التسوية التي تتواصل في محافظات دير الزور وريف دمشق والرقة وحلب.

إقرأ المزيد

وتتواصل عملية التسوية في صالة العامل بدير الزور والتي انضم إليها أكثر من 30 ألفا من المطلوبين المدنيين والعسكريين منذ انطلاقتها في الرابع عشر من أكتوبر الماضي، بحسب "سانا".

وأفادت "سانا"، ببدء عملية التسوية في مركز فتحته الجهات المختصة في مبنى المدرسة الثامنة جانب ثانوية الغوطة الغربية وسط من مدينة داريا، حيث إن العشرات من أبناء المدينة توافدوا اليوم إلى المركز لتسوية أوضاعهم وسط ترحيب كبير من الأهالي.

المصدر: سانا

وإلى الشرق من مدينة الرقة، واصلت اللجان المعنية القيام بتسوية أوضاع القادمين من مختلف مناطق المحافظة، حيث أفادت "سانا" من مركز بلدة السبخة بأن عملية التسوية الخاصة بأبناء محافظة الرقة التي بدأت في الـ 12 من الشهر الفائت مستمرة.

إلى ذلك تستمر عملية التسوية في مركز بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي الذي فتحته الجهات المعنية نهاية الشهر الفائت في إطار اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة حيث شهد المركز إقبالا ملحوظا اليوم من قبل المشمولين بالتسوية.

المصدر: "سانا"