اكتشاف كنز أثري في مصر مصادفة خلال جز الحشائش (صورة)

بالصدفة البحتة، وأثناء تنظيف المنطقة الأثرية من حشائش "الحلفا" بمنطقة اهناسيا الأثرية، التابعة لمحافظة بني سويف بجنوب مصر، تم العثور على كنز أثري هام.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية الكنز الأثري مكون من 4 أوان كانوبية لتماثيل أبناء الإله حورس ـ في الديانة المصرية القديمة، وهم: "مستي وحابي ودواموتف وقبح سنوف".

وتم تشكيل لجنة من فرع هيئة الآثار بمحافظة بني سويف، حيث تبين أن التماثيل الأربعة مصنوعة من خامة الألباستر والوجوه من الحجر الجيري، ولها أهمية أثرية كبيرة.

وعلى الفور تم معاينة موقع العثور على التماثيل الأربعة، وتم إيداعها بمخزن الأثار بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات المتبعة، في حضور كمال حسين، مدير أثار اهناسيا، ووليد محمدين، مفتش أثار اهناسيا، ومسؤولي السياحة وشرطة الأثار.

وتبلغ مساحة المنطقة الأثرية باهناسيا 390 فدانا، وبها بقايا معبد الملك رمسيس الثاني وتمثالان له مصنوعان من الكوارتز، وكانت المدينة عاصمة لمصر في عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة لنحو قرنين من الزمان، في الفترة من 2242 حتى 2452 قبل الميلاد.

المصدر: موقع مصراوي