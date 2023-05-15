مصر.. مستشار وزير التموين يتوقع حجم الانخفاض في سعر الذهب ويوجه نصيحة للمواطنين

أوضح ناجي فرج مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب، أن انخفاض أسعار الذهب بالأسواق يرجع إلى قرار السلطات بدخول الذهب مع القادمين من الخارج دون جمارك، عدا ضريبة القيمة المضافة.

وأعرب ناجي فرج عن توقعاته بمزيد من الانخفاضات بالفترة القادمة بما يتراوح ما بين 50- 100 جنيه، لافتا إلى أن السعر الآن في السوق ما زال أعلى من المعتاد.

وبين أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ، يوم الخميس الماضي، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأضاف: "المحلات بدأت تشهد تدفق السبائك من الخارج، لكن لم نصل للذورة، إذ مر على المبادرة عدة أيام فقط، وهناك تيسيرات على الأرض".

وأكمل فرج: "مع استمرار الطلب العالي من قبل المصريين على اقتناء الذهب، خاصة السبائك والجنيهات، فلولا هذه المبادرة لتخطى جرام الذهب 3000 جنيه".

وبخصوص سعر الدولار الذي يجري تسعير الذهب بناء عليه، علق مستشار وزير التموين قائلا: "نحن لا نستورد الذهب بالدولار، وكل ما تشهده السوق أن هناك طلبا متزايدا على السبائك والجنيهات بوتيرة أكثر بكثير من المشغولات".

وقال بخصوص الجدل بشأن صاحب مهمة تسعير الذهب بالبورصة أم شعبة الذهب: "البورصة سعر استرشادي، ومن يحدد سعر الذهب السوق نفسها، عبر عدة عوامل، سواء العرض والطلب، وكمية توافر المعروض، والمبيعات وحجمها".

وتوجه للناس قائلا: "اشتروا ذهب.. مش بيخسر وعمره ما خسر"، متوقعا أن تسهم دخول المشغولات الذهبية من الخارج في مزيد من التطور على مستوى الصناعة المحلية من جهة المنتجات وتنوعها وجودتها وتحقق تنافسا.

المصدر: "المصري اليوم"