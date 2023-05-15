الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باقتحام سفارة السعودية وملحقياتها ودول أخرى

اتهمت القوات المسلحة السودانية مساء اليوم الاثنين، قوات الدعم السريع باقتحام سفارة السعودية وملحقياتها ودول أخرى.

وفي بيان لها، قالت القوات المسلحة السودانية: "قواتكم المسلحة مستمرة في القيام بواجباتها في دحر التمرد بقوة وعزم ويقين بالنصر قريبا بإذن الله، وتكبد المليشيا المتمردة في كل لحظة خسائر كبيرة ومتزايدة تحت ضرباتها القوية لتجمعاتهم في كافة مواقع تمركزهم بالعاصمة".

وأضاف البيان: "مازالت المليشيا المتمردة مستمرة في التمادي في انتهاج مسلكها الإرهابي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية بما فيها الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة، حيث اقتحمت يوم أمس مقرات سفارة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جنوب السودان والصومال ومقر الملحقية العسكرية للمملكة العربية السعودية، وقاموا بإتلاف المستندات وسرقة الأثاثات والسيارات الدبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة لحرمة وحماية البعثات الدولية".

وتابع الجيش السوداني في بيانه: "واصلت المليشيا المتمردة تعدياتها على الطائفة القبطية حيث قاموا بإجبار خدام مطرانية الخرطوم على الهروب من مبنى المطرانية بسبب مضايقاتهم المستمرة لخدام الدير وسرقة الأموال والمقتنيات الثمينة الموجودة بالمكان، ومحاولاتهم للتعرض للراهبات".

وأكمل البيان: "هجمت مجموعة من المليشيا المتمردة اليوم على مدينة الرهد بولاية شمال كردفان ، وحرقوا قسم الشرطة ومباني المحكمة وجهاز المخابرات العامة ورئاسته المحلية، بالإضافة إلى ترويع المواطنين وخطف عدد منهم ونهب عدد من السيارات الحكومية والمدنية".

وأردف: "كل تحركات المتمردين داخل وخارج العاصمة جار رصدها وقواتكم المسلحة في كامل الجاهزية والعزم لإحباط نوايا العدو ومخططاته الخبيثة".

واستطرد الجيش السوداني في بيانه: "تنبه القوات المسلحة مواطنينا الكرام بتفادي أماكن تجمعات المليشيا المتمردة والحرص على تجنب مواقع الاشتباكات، وتجنب لمس أي أجسام غريبة لحين التعامل معها بواسطة المختصين حرصا على سلامتهم..لازالت نداءاتنا مستمرة لأفراد المليشيا بتخليص أنفسهم من محرقة الحرب، والتسليم لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد قبل فوات الأوان..نشيد بوقفة أبناء شعبنا خلف قواته المسلحة منذ اللحظات الأولى للتمرد المشؤوم ونبشرهم بنصر من الله وفتح قريب".

المصدر: RT