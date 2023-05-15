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الأردن تدين الهجوم على مبنى سفارتها لدى الخرطوم وتطالب باحترام الاتفاقيات الدولية

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الأردن تدين الهجوم على مبنى سفارتها لدى الخرطوم وتطالب باحترام الاتفاقيات الدولية
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أفادت وزارة الخارجية الأردنية، بتعرض مبنى سفارتها لدى الخرطوم اليوم الاثنين، للاعتداء والتخريب.

وأدانت الوزارة في بيان رسمي، الاعتداء الذي استهدف مبنى البعثة الأردنية لدى الخرطوم، وكافة أشكال العنف والتخريب، وتحديدا الأفعال التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحديدا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتواجه السودان حالة متزايدة من عدم الاستقرار، عقب اندلاع صراع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ الـ 15 من أبريل الماضي.

الأردن تدين الهجوم على مبنى سفارتها لدى الخرطوم وتطالب باحترام الاتفاقيات الدولية

المصدر: RT

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