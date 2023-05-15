تحذير عاجل في تل أبيب من منتج مصري يسبب أمراضا للإسرائيليين (صور)

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، وجود بكتيريا "الليستيريا" في شحنة صحون "خرشوف" تم استيرادها من مصر لصالح إسرائيل مؤخرا.

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وقال "راديو حيفا" الإسرائيلي ، إن الشركة التي تستورد المنتج من مصر، حذرت من أن البكتيريا التي تم اكتشافها في منتج الخرشوف تسبب المرض لدى المستهلكين وتعرضهم لمخاطر عالية وتسبب الإجهاض للحوامل.

وقال الراديو الإسرائيلي إن المستورد التجاري شركة Ginot Ltd، وأن الشركة قامت بعملية سحب طوعية لمنتج "أطباق الخرشوف المجمدة" من الأسواق بعد عرضها واكتشاف البكتيريا بعد أن وجد قسم التفتيش الذي أجرته خدمة الطعام في مكتب صحة المنطقة الشمالية بإسرائيل نوع بكتيريا Listeria monocytogenes في المنتج.

وعن معلومات المنتج، أشار موقع الراديو إنه عبارة عن صحون الخرشوف المجمدة، وزنها من 1 كجم إلى 10 كجم، واسم المنتج "اجرو جرين مصر"، وتاريخ الإنتاج 13 مارس 2022، وتاريخ صلاحيتها حتى 12 مارس 2024.

وقالت الشركة إن المستهلكين الذين لديهم المنتج مطالبون بعدم استهلاكه.

فيما أوضح موقع الراديو الإسرائيلي أنه قد لوحظ أن بكتيريا الليستريا المستوحدة هي جرثومة يمكن أن تسبب المرض في الفئات المعرضة للخطر مثل أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، وكبار السن، وتسبب الإجهاض لدى النساء الحوامل.

المصدر: ردايو حيفا الإسرائيلي