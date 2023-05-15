هل يصنع الجيش المصري سفنا حربية لدول الشرق الأوسط؟.. الجيش السعودي يتفقد أقوى سلاح مصري

تفقد قائد القوات البحرية السعودية فهد بن عبد الله الغفيلي، ترسانة الإسكندرية التابعة للجيش المصري، حيث شاهد العديد من مشاريع بناء السفن بما في ذلك الفرقاطة MEKO A200.

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وقالت ترسانة الإسكندرية في بيان لها: "تفقد قائد القوات البحرية السعودية المشروعات القائمة الحالية بالشركة كالفرقاطة طراز ميكو 200 وكذلك القاطرة قوة شد 85 وتفقد الورش الإنتاجية وأماكن بناء السفن واستمع إلى العرض التقديمي عن إمكانيات وقدرات الشركة وخبراتها الرائدة كأكبر قلعة صناعية في مجال بناء وصيانة واصلاح السفن في مصر والشرق الأوسط".

وفي يوم 8 مايو الماضي: "قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية بمرافقة اللواء بحري عبد الله حسن السليطي قائد القوات البحرية القطرية والوفد المصاحب بزيارة إلى شركة ترسانة الإسكندرية حيث تفقد المشروعات القائمة الحالية بالشركة كالفرقاطة طراز ميكو 200 وكذلك القاطرة قوة شد 85".

وشهدت الأيام القليلة الماضية زيارة من رئيس أركان القوات المسلحة القطرية للترسانة تبعتها زيارة من قائد القوات الأميرية البحرية القطرية أيضا، ومنذ أسابيع قليلة أعلنت بعض الصحف اهتمام دولة عربية بعقد صفقة مع مصر لبناء وصناعة عدد 2 كورفيت جوويند في ترسانة الإسكندرية.

المصدر: RT