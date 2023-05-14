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البرهان يعفي محافظ بنك السودان من منصبه

أخبار العالم العربي

البرهان يعفي محافظ بنك السودان من منصبه
AFP
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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، قرارا قضى بإعفاء حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه.

ووجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

وجاء في بيان مجلس السيادة الانتقالي على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع المتمردة وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".

كما نص القرار على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".

المصدر: وكالة السودان للأنباء + RT

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