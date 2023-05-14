البرهان يجمّد حسابات "الدعم السريع" وشركاتها في بنوك السودان وفروعها الخارجية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

وجاء في بيان مجلس السيادة الانتقالي على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع المتمردة وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".

كما نص القرار على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".

وأضاف البيان: "وجّه سيادته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان بوضع القرار موضع التنفيذ".

المصدر: RT