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عين إسرائيل على مصر وإيران بعد السعودية

أخبار العالم العربي

عين إسرائيل على مصر وإيران بعد السعودية
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"بعد السعودية الآن مصر، الإيرانيون يبحثون عن علاقات مع القاهرة" بهذا العنوان بدأ موقع "بحدري حريديم" الإسرائيلي الناطق باسم اليهود المتشددين تقريره حول عودة العلاقات بين مصر وإيران

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طهران تعلق على وساطة العراق في عودة العلاقات بين مصر وإيران
طهران تعلق على وساطة العراق في عودة العلاقات بين مصر وإيران

ولفت الموقع العبري إلى أن المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية مستمرة بوساطة عراقية وعمانية.

وشدد المسؤول الإيراني على أهمية إقامة العلاقات بين طهران والقاهرة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة ، مضيفا: "من المهم للغاية إعادة العلاقات بين إيران ومصر ، لأن مصر من أقدم الدول وأكثرها حضارة في المنطقة وفي العالم"، كاشفا عن لقاء سيعقد قريبا بين رئيسي إيران ومصر.

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة عقد لقاءان بين كبار المسؤولين الايرانيين والمصريين في بغداد آخرهما في مارس الماضي، وكان الأمن والاستقرار في البحر الأحمر من المواضيع التي تمت مناقشتها بين الطرفين.

وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لوكالة أنباء إرنا: "نأمل أن نرى انفتاحًا كبيرًا في العلاقات مع مصر ، هناك حوار يجري معهم حول هذه المسألة ونرى أهمية في العلاقات مع مصر".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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