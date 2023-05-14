بأمر من ملك المغرب.. ولي العهد يترأس مأدبة غذاء بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية

ترأس ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، اليوم الأحد بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها ملك البلاد بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية.

وجاء ذلك في بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه، وبأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد مأدبة الغداء، ولدى وصوله إلى نادي الضباط، تقدم للسلام عليه كل من الفريق محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، واللواء عبد الله بوطالب، قائد الحامية العسكرية للرباط-سلا، قبل أن يستعرض ولي العهد تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية.

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بعد ذلك تقدّم للسلام على ولي العهد كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد هرمو قائد الدرك الملكي، والفريق العابد علوي بوحميد، مفتش القوات الملكية الجوية، والعميد محمد الطحين القوات الملكية البحرية.

كما حضر هذه المأدبة كبار المسؤولين الحكوميين والنيابيين ومستشارو الملك وأعضاء الديوان الملكي، وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

يشار إلى أن الاحتفاء في مختلف الحاميات العسكرية والثكنات تميز بتنظيم حفلات وبتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجّهه الملك ورئيس أركان الحرب العامة إلى أفراد هذه القوات، وأيضا بتسليم الأوسمة، فضلا عن استعراضات عسكرية.

المصدر: هسبريس