ملك المغرب يعيّن الفريق محمد بريظ مفتشا عاما جديدا للجيش وقائدا للمنطقة الجنوبية

عيّن ملك المغرب محمد السادس، القائد الأعلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية الفريق محمد بريظ، مفتشا عاما للقوات المسلحة وقائدا للمنطقة الجنوبية خلفا لبلخير الفاروق.

وأعلنت ذلك وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بيان لها اليوم السبت، وأضاف البيان: "بهذه المناسبة وشح جلالته، أعزّه الله، صدر الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش، تقديرا لمساره المهني المتميّز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن".

المصدر: هسبريس