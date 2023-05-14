إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة (صور)

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأحد، عن إعادة فتح السلطات الإسرائيلية معابر قطاع غزة، بعد إغلاق دام 5 أيام في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، غسان عليان، في بيان مقتضب، إنه تم فتح متدرج للمعابر مع قطاع غزة، حيث سيفتح معابر "إيرز" عند الساعة الثامنة صباحا، بينما معبر كرم أبو سالم، الساعة 11 صباحا، كما أعلن عن فتح المجال البحري، على أن ترفع كافة القيود وفقا للتقييمات.

وفي وقت سابق، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ ليلة الأحد، منهيا جولة من القصف المتبادل بينهما استمرت 5 أيام، قتل فيها 34 فلسطينيا وإسرائيلي واحد.

وأعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش، وذلك برعاية القاهرة.

المصدر: RT