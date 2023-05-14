الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس مجددا (فيديو)

اقتحم عناصر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجددا مدينة نابلس من عدة محاور. وأفادت مصادر بأنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين قبل انسحاب القوات من المدينة.

في غضون ذلك، وقعت اشتباكات في المدينة بين الجنود الإسرائيليين ومسلحين فلسطينيين، وقال الهلال الأحمر إنه تم: "نقل إصابة اختناق بالغاز إلى المستشفى الوطني"، مشيرا إلى أنه "لم يقع تبليغهم عن أي إصابات أخرى، فيما تتواجد سيارات الإسعاف في محيط المنطقة المحاصرة بنابلس".

وأعلنت وزارة الصحة عن "إصابة واحدة بالرصاص الحي في الأطراف وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة صباح اليوم".

وفي وقت سابق، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ ليلة الأحد، منهيا جولة من القصف المتبادل بينهما استمرت 5 أيام، قتل فيها 34 فلسطينيا وإسرائيلي واحد.

وأعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش، وذلك برعاية القاهرة.

المصدر: RT