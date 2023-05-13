الرئيس التونسي يتحدث عن اليهود والنازية والجرائم في فلسطين (فيديو)

جاب الرئيس التونسي قيس سعيّد شوارع مدينة أريانة وتحدث خلال جولته عن اليهود والنازية وفلسطين، حيث اطلع أيضا على الوضع العام بالمدينة وأنصت إلى مشاغل المواطنين ومطالبهم.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة التونسية مقطع فيديو يظهر الرئيس ومن حوله يتحلق المواطنون وبعض المسؤولين، وقال: "يُحرّفون التاريخ، ويُشوّهون الحقائق، ويتآمرون على الدولة، ويُريدون ضرب السلم الأهلي، ثمّ يُكيلوا الاتّهامات لمعاداة السامية! في أيّ عصر يعيشون؟".

وأضاف سعيّد: "هنا في هذا المكان كانت خيام الجيش النازي، وكان اليهود يختبئون في منزل جدّي هذا..".

وقال "عن أي اتهامات بمعاداة السامية يتحدثون؟.. والأخوة الفلسطينيون يقتلون شبابا ونساء وأطفال وبيوت تهدم ولا أحد يتحدث" عن ذلك.

المصدر: RT