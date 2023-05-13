 
مباشر
عاجل
اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

الرئيس التونسي يتحدث عن اليهود والنازية والجرائم في فلسطين (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يتحدث عن اليهود والنازية والجرائم في فلسطين (فيديو)
Globallookpress
الرئيس التونسي قيس سعيّد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vayo

جاب الرئيس التونسي قيس سعيّد شوارع مدينة أريانة وتحدث خلال جولته عن اليهود والنازية وفلسطين، حيث اطلع أيضا على الوضع العام بالمدينة وأنصت إلى مشاغل المواطنين ومطالبهم.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة التونسية مقطع فيديو يظهر الرئيس ومن حوله يتحلق المواطنون وبعض المسؤولين، وقال: "يُحرّفون التاريخ، ويُشوّهون الحقائق، ويتآمرون على الدولة، ويُريدون ضرب السلم الأهلي، ثمّ يُكيلوا الاتّهامات لمعاداة السامية! في أيّ عصر يعيشون؟".

وأضاف سعيّد: "هنا في هذا المكان كانت خيام الجيش النازي، وكان اليهود يختبئون في منزل جدّي هذا..".

وقال "عن أي اتهامات بمعاداة السامية يتحدثون؟.. والأخوة الفلسطينيون يقتلون شبابا ونساء وأطفال وبيوت تهدم ولا أحد يتحدث" عن ذلك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا