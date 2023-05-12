مصر ترفض طلبا أمريكيا بحظر الطيران الروسي فوق الأراضي المصرية نحو سوريا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مصر لم تمتثل لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بحظر رحلات الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أمريكية ومصرية، أن مصر تجاهلت دعوة واشنطن للقاهرة بعملية الحظر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة طالبت في وقت سابق بعض الدول من ضمنها تركيا والعراق والأردن بالحد من إمكانية تحليق الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا والعودة منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدول وافقت على وضع حدود حول إمكانية تحليق الطائرات العسكرية الروسية فوق أراضيها، ولكن الطائرات الروسية استمرت في اتخاذ طرق التفافية عبر المجال الجوي المصري.

ونوهت بأنه في فبراير ومارس، ناشد ممثلو الإدارة الأمريكية مصر بحظر هذه الرحلات الجوية، لكن تم تجاهل هذه الدعوة في القاهرة. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الاتصالات مع مصر بشأن هذه القضية.

المصدر: تاس