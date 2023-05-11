واشنطن تعلن اتفاق طرفي النزاع في السودان على مبادئ إنسانية دون وقف لإطلاق النار

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنه وفق مسؤول أمريكي، وقّع طرفا النزاع في السودان الخميس، إعلانا يتعهدان فيه باحترام قواعد توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن المسؤول المطّلع على المباحثات التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بين ممثلين للجيش، وقوات الدعم السريع، توقيع الطرفين مساء الخميس "إعلان التزام بحماية المدنيين في السودان".

وبدأ ممثلو الجيش، وقوات الدعم السريع محادثات أولية في جدة السعودية لإنهاء المواجهات المسلحة بناء على مبادرة الرياض وواشنطن.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق، عن ترحيبه بأي مبادرة تبعد شبح الحرب الأهلية عن السودان، وتحقن دماء السودانيين، وتعيد اللحمة الوطنية واستقرار وأمن البلاد.

من جانبه رحب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في وقت سابق، بالمحادثات والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق النار.

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المصدر: "فرانس برس"