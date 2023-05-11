يصاب به شخص من 10 ملايين.. مصطفى بكري يكشف عن مرض شقيقه الراحل

كشف الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، طبيعة المرض الذي ألمّ بشقيقه الراحل مؤخرا محمود بكري.

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وقال مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن مرض محمود بكري المناعي يصاب به شخص من بين 10 ملايين شخص.

وأكد أن شقيقه لم يدخل في أزمة مع أحد، وكان شخصا متسامحا وكان أخا لكل شخص تعرف عليه، وشبه علاقته بأخيه بأنهما كانا عبارة عن روحين في جسد واحد.

وأضاف بكري أن علاقته بشقيقه الراحل كانت وطيدة، مشيرا إلى أنه حمل عبء أهالي حلوان على عاتقه، واستطاع طباعة كتاب "المشي على الأشواك" إلا أنه لم يتمكن من رؤيته قبل الرحيل.

وتوفي عضو مجلس الشيوخ المصري النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض.

المصدر: "صدى البلد"