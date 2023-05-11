 
مباشر

يصاب به شخص من 10 ملايين.. مصطفى بكري يكشف عن مرض شقيقه الراحل

أخبار العالم العربي

يصاب به شخص من 10 ملايين.. مصطفى بكري يكشف عن مرض شقيقه الراحل
RT / facebook
النائب المصري الراحل محمود بكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vacj

كشف الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، طبيعة المرض الذي ألمّ بشقيقه الراحل مؤخرا محمود بكري.

إقرأ المزيد
وفاة النائب المصري محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري
وفاة النائب المصري محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري

وقال مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن مرض محمود بكري المناعي يصاب به شخص من بين 10 ملايين شخص.

وأكد أن شقيقه لم يدخل في أزمة مع أحد، وكان شخصا متسامحا وكان أخا لكل شخص تعرف عليه، وشبه علاقته بأخيه بأنهما كانا عبارة عن روحين في جسد واحد.

وأضاف بكري أن علاقته بشقيقه الراحل كانت وطيدة، مشيرا إلى أنه حمل عبء أهالي حلوان على عاتقه، واستطاع طباعة كتاب "المشي على الأشواك" إلا أنه لم يتمكن من رؤيته قبل الرحيل.

وتوفي عضو مجلس الشيوخ المصري النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض.

المصدر: "صدى البلد"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا