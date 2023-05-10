تونس تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

أدانت تونس بشدة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة التي خلفت عشرات الضحايا والجرحى بينهم أطفال ونساء، في خرق واضح لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان مساء الأربعاء، أنه وأمام هذا التصعيد الخطير والمتكرر، تعرب تونس مجددا عن رفضها لهذا العدوان الغاشم، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تنكيل واعتداءات ممنهجة تهدد أمنه وحقه في الحياة.

وجددت تونس تضامنها الكامل ودعمها الثابت للشعب الفسلطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت تونس المجموعة الدولية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه الانتهاكات الإجرامية وتوفير الحماية الدولية له.

وشنت القوات الإسرائيلية فجر الثلاثاء غارات مفاجئة على قطاع غزة استهدف قادة الجهاد الإسلامي، فيما تواصلت الغارات يوم الثلاثاء والأربعاء.

وردت الفصائل الفلسطينية على الهجمات الإسرائيلية برشقات صاروخية استهدفت غلاف غزة والبلدات الإسرائيلية.

المصدر: RT