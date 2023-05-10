"دقلو" يوجه كلمة مؤثرة لأفراد الجيش السوداني (فيديو)

عبّر قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دقلو عن كامل أسفه "للتقاتل مع الأخوة في القوات المسلحة، معتبرا أن الجيش تحت سيطرة "فلول النظام البائد".

وظهر دقلو في مقطع فيديو، استهله بالتعوذ وبالبسملة مطالبا عناصر الجيش والقوات المسلحة السودانية بعدم الوقوف مع من وصفهم "بالفلول ولا مع البرهان بل انضموا إلى أخوتكم في الدعم السريع".

كما وعدهم في حال تم ذلك بعدم تعرضهم لأي مساءلة.

وأضاف عبد الرحيم دقلو مخاطبا أفراد الدعم السريع: "وأي أسير تعاملوا معه بشكل جيد لأنهم أخواننا من أبناء الشعب السوداني، ربنا يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله".

المصدر: RT