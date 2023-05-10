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لبنان.. الأمن العام يصدر بيانا بشأن تسوية أوضاع السوريين المخالفين لنظام الإقامة

أخبار العالم العربي

لبنان.. الأمن العام يصدر بيانا بشأن تسوية أوضاع السوريين المخالفين لنظام الإقامة
AFP
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أعلن الأمن العام اللبناني أنه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة تسوية أوضاعهم في المراكز الحدودية والمغادرة شرط دفع كامل الرسوم.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه: أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".

وأوضحت أنه "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح"، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنا".

المصدر: "الأخبار"

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