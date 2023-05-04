لبنان يعلن استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين

أعلن الأمن العام اللبناني، اليوم الخميس، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية".

1-صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام#البيان التالي:

في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام انها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية. — الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) May 4, 2023

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

3-وسيصار الى تسوية اوضاع المغادرين مجاناُ فور المغادرة.

للإطلاع على المراكز المخصصة زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام على الرابط التالي:https://t.co/EfGwJD5wVf#تضحية_خدمة#الأمن_العام_اللبناني — الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) May 4, 2023

المصدر: RT