رئيس هيئة تنظيم زيارة الغريبة بجربة: الوضع في الجزيرة مستقر وقوات الأمن التونسية أحكمت التصرف

أكد رئيس هيئة تنظيم زيارة الغريبة في جربة التونسية بيريز الطرابلسي في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أن الوضع في الجزيرة مستقر.

وأشاد الطرابلسي بمجهودات الوحدات الأمنية، مشيرا إلى أنها تدخلت في وقت قياسي وأحكمت التصرف، وأحاطت بالزوار وبمحيط كنيس الغريبة.

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كما أكدت مصادر أمنية لـ"موزاييك" أن الوضع حاليا في جربة تحت السيطرة، حيث تم تطويق الجزيرة وإيقاف حركة البطاحات.

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانا، كشفت فيه ملابسات الأحداث التي وقعت في جزيرة جربة، حيث أعلنت مقتل 4 أشخاص بينهم عنصري أمن خلال اعتداء مسلح استهدف الكنيس اليهودي.

وذكرت أن العملية أسفرت عن إصابة عدد 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة وتوفي أحدهم، كما لقي 2 من الزوار مصرعهم بالإضافة إلى إصابة عدد 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت في البيان إن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة أقدم مساء الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة.

وأضافت أن منفذ العملية حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان، مشيرة إلى أن قوات الأمن تصدت له ومنعته من الوصول إلى الكنيس وأردته قتيلا.

وبدأت يوم الاثنين في جزيرة جربة التونسية الطقوس الرسمية لموسم الحج اليهودي إلى كنيس الغريبة، أقدم المعابد اليهودية في شمال أفريقيا، وسط إقبال كبير من تونس وخارجها ومشاركة رسمية.

ويتوافد اليهود من أنحاء العالم على جربة للحج في المعبد الذي يعود تاريخه إلى ما قبل أكثر من 2500 عام.

ويعد كنيس الغريبة الواقع في جزيرة جربة التي تبعد 500 كم جنوب شرقي العاصمة التونسية، أقدم كنيس في إفريقيا وأحد أقدم المعابد اليهودية في العالم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية