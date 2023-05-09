الجيش الإسرائيلي: استهداف خلية من مطلقي مضادات الدروع في خانيونس جنوب غزة (صور)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة حربية استهدفت مساء يوم الثلاثاء خلية من مطلقي مضادات الدروع في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل RT بأن الجيش الإسرائيلي استهدف خالد الفرا قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس.

وذكر أن شابين استشهدا في قصف نفذته القوات الإسرائيلة واستهدف مركبة شرق منطقة القرارة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء الثلاثاء.

RT

RT

وتشن تل أبيب منذ فجر اليوم عدوانا على غزة، حيث قتل 13 مواطنا وأصيب 20 آخرون جراء غارات الطيران الإسرائيلي على منازل للمدنيين ومواقع للمقاومة في مناطق مختلفة بالقطاع.

المصدر: RT