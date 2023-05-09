بن فرحان بعد لقاء تبون: توافق تام في الرؤى بين السعودية والجزائر

أفاد مراسلنا في الجزائر، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

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وقال وزير الخارجية السعودي عقب لقاء الرئيس الجزائري، إن "زيارته إلى الجزائر تأتي لاستمرار التعاون والتنسيق في كافة الأمور، لاسيما في ما تعلق في الشأن العربي باعتبار الجزائر هي التي تترأس القمة العربية والتي ستسلمها المملكة العربية في القمة المقبلة".

وأضاف: "وجدت كالعادة توافقا تاما في الرؤى بين المملكة العربية السعودية والجزائر، واستشعرت من الرئيس الجزائري حرصه على المضي قدما في كافة مجالات التعاون".

وأكد بمن فرحان أن "هناك فرصا كثيرة بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري، وهناك ارتفاعا مطرد خلال السنوات الماضية، وسنعمل على الاستمرار فيه، كما سنعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات بما يخدم أمن واستقرار العالم العربي، والمجتمع الدولي كاملا".

وكانت صفحة وزارة الخارجية السعودية عبر "تويتر" ذكرت أن بن فرحان التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف، وبحث معه العلاقات بين البلدين وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

#الجزائر | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان@FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الأستاذ أحمد عطاف pic.twitter.com/MQBNy2LCSM — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 9, 2023

المصدر: RT