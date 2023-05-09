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"كانوا يتنقلون بهويات مزورة".. الأمن العراقي يقبض على 4 تجار للمخدرات (صورة)

أخبار العالم العربي

AFP
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أعلن جهاز الأمن العراقي أن قوة له في البصرة "تمكنت من الإطاحة باثنين من تجار المخدرات في مركز المحافظة، وبدلالتهما تم الإيقاع باثنين آخرين كان أحدهما يعمل بتجارة وتهريب الحشيش".

وقال الأمن العراقي في بيان له اليوم الثلاثاء إن ذلك جرى بعد توافر معلومات استخبارية مؤكدة عن تحركات المتهمين بين المحافظات بعد استخدامهم هويات تعريفية مزورة، وقد ضبط بحوزتهم نحو 200 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاغون. 

كما تمكنت قوى الأمن في محافظة ذي قار من إلقاء القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كميات من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة والأعتدة، وذلك بعد نصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه بالجرم المشهود.

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وحسب البيان، فقد تمت مصادرة المواد المضبوطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم المتهمين إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون.

المصدر: RT

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