أول رد رسمي في مصر على إزالة مقبرة "قيثارة السماء"

أكد مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة في مصر وليد يوسف، أن مقبرة الشيخ محمد رفعت أحد أشهر قراء القرآن الكريم والمشهور بـ"قيثارة السماء" خارج نطاق الإزالة.

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وأضاف مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة في تصريحات لموقع "فيتو"، أن إدارة الجبانات تقوم بإخطار أهالي المقابر قبل هدمها حتى يتسنى لهم نقل ذويهم بمعرفتهم الشخصية.

من جانبه أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أنه يجري الآن إزالة عدد من المقابر بمنطقة عرب اليسار بالسيدة عائشة ضمن أعمال تطوير محور صلاح سالم.

وكانت حفيدة الشيخ محمد رفعت قد أعلنت تلقيها خطابا من محافظة القاهرة لإخطارها بإزالة المقبرة التي دفن بها الشيخ محمد رفعت بالسيدة نفيسة وذلك لاستكمال أعمال تطوير محور صلاح سالم.

وعلقت الحاجة هناء حسين، حفيدة الشيخ محمد رفعت، على قرار محافظة القاهرة إزالة قبره في تصريحات لـRT: "الخبر شكل صدمة مزلزلة لها ولمحبيه مشيرة إلى أن الاتصالات لم تنقطع طيلة اليوم بينها وبين محبي الشيخ محمد رفعت وأنها تتقدم بالتماس للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوقف هذا القرار فورا".

وكشفت أن الشيخ محمد رفعت مدفون في هذا المكان حتى الآن وليس مجرد قبر، وهذا سيجعل من عملية استخراج جثمانه مأساة بكل المقاييس.

المصدر: فيتو + RT