أسرة أشهر قارئ قرآن مصري تعلق لـRT على قرار إزالة قبره

علقت الحاجة هناء حسين، حفيدة الشيخ محمد رفعت أشهر قارئ قرآن مصري والملقب بـ"قيثارة السماء"، على قرار محافظة القاهرة إزالة قبره.

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وأضافت باكية في تصريحات لـRT: "الخبر شكل صدمة مزلزلة لها ولمحبيه مشيرة إلى أن الاتصالات لم تنقطع طيلة اليوم بينها وبين محبي الشيخ محمد رفعت وأنها تتقدم بالتماس للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوقف هذا القرار فورا".

وكشفت أن الشيخ محمد رفعت مدفون في هذا المكان حتى الآن وليس مجرد قبر، وهذا سيجعل من عملية استخراج جثمانه مأساة بكل المقاييس.

وتتم إزالة عدد من المقابر لصالح المنفعة العامة في جميع مناطق الجبانات الداخلة في الإزالة ضمن محور صلاح سالم والتي تشمل عدة مناطق الجبانات (السيدة نفيسة القديمة ـ السيدة نفيسة الجديدة ـ الإمام الشافعي ـ الطحاوية ـ سيدي جلال ـ باب الوزير ـ المجاورين ـ سيدي عمر).

وقالت إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، في خطابها، إن هناك أوراقا مطلوبة من أسرة الشيخ محمد رفعت، وأسرة كل من تقع المقابر الخاصة به في نطاق التطوير.

وتحل غدا 9 مايو ذكرى ميلاد ووفاة الشيخ محمد رفعت صاحب الصوت الرخيم حيث ولد الشيخ محمد رفعت في 9 مايو عام 1882، وتوفي في نفس اليوم عام 1950، عن عمر يناهز 68 عاما، بعد إصابته بسرطان الحنجرة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم