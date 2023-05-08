قرار بإزالة مقبرة "قيثارة السماء" في مصر في ذكرى ميلاده

تسلمت أسرة الشيخ محمد رفعت، الملقب بـ"قيثارة السماء" وأحد أبرز قراء القرآن المصريين خطابا من إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، تخطرها فيه بإزالة مقبرته.

وتتم إزالة عدد من المقابر لصالح المنفعة العامة في جميع مناطق الجبانات الداخلة في الإزالة ضمن محور صلاح سالم والتي تشمل عدة مناطق الجبانات (السيدة نفيسة القديمة ـ السيدة نفيسة الجديدة ـ الإمام الشافعي ـ الطحاوية ـ سيدي جلال ـ باب الوزير ـ المجاورين ـ سيدي عمر).

وقالت إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، في خطابها، إن هناك أوراقا مطلوبة من أسرة الشيخ محمد رفعت، وأسرة كل من تقع المقابر الخاصة به في نطاق التطوير.

وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

إعلان وراثة باسم المنتفع الأصلي المدون بالترخيص أو بكشف الحصر.

قيد عائلي باسم المنتفع الأصلي المدون بالترخيص أو بكشف الحصر

شهادات ميلاد بالتسلسل

تفويضات من جميع المنتفعين بالتسلسل بالتوقيع والبصمة مع إرفاق صورة بطاقة الورثة والموقعين على التفويض.

صورة البطاقة الشخصية.

وأوضحت المحافظة أنه بالنسبة لنقل الرفات يقوم صاحب الشأن بنقل الموتى بمعرفته هو وباقي المنتفعين على نفقته الخاصة دون الرجوع إلى إدارة الجبانات.

كما جاء في نص الخطاب أنه في حالة وجود نزاعات عائلية أو قضائية تحل بعيدا عن محافظة القاهرة بناء على فتاوى المستشار القانوني.

وتحل غدا 9 مايو ذكرى ميلاد ووفاة الشيخ محمد رفعت صاحب الصوت الرخيم حيث ولد الشيخ محمد رفعت في 9 مايو عام 1882، وتوفي في نفس اليوم عام 1950، عن عمر يناهز 68 عاما، بعد إصابته بسرطان الحنجرة.

المصدر: RT