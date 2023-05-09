الرئاسة الفلسطينية: نحذر الإدارة الأمريكية من السماح لإسرائيل بالتمادي

دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرا الإدارة الأمريكية من السماح لإسرائيل بالتمادي.

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وقال أبو ردينة "ندين هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء شعبنا، والذي استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، والذي كان آخره استشهاد 13 مواطنا، من بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة، و13 إصابة بالرصاص في نابلس، بالاضافة الى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك".

وأضاف: "نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار".

وتابع أبو ردينة قائلا: "نحذر الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات".

وأغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على 10 مواقع في قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، مستهدفا 3 قيادات بارزة بحركة الجهاد زعم أنها اتخذت قرارت وشاركت في عمليات إطلاق الصواريخ من غزة في الآونة الأخيرة.

وأدى القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.

المصدر: RT