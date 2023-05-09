الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف "الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

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واعتبرت الخارجية في بيان لها، "هذه الجريمة امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرارا لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تصدير أزماتها لساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق شعبنا، ومحاولة إسرائيلية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة في التعامل مع قضية شعبنا بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع".

ودانت "الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 12 مواطنا أغلبهم اطفال ونساء ومدنيين عزل".

وحملت الوزارة "الحكومة الاسرانيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجيرها بالكامل".

وطالبت المجتمع الدولي "بتدخل عاجل لوقف العدوان على شعبنا، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع".

وأغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على 10 مواقع في قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، مستهدفا 3 قيادات بارزة بحركة الجهاد زعم أنها اتخذت قرارت وشاركت في عمليات إطلاق الصواريخ من غزة في الآونة الأخيرة.

وأدى القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.

في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الاسرائيلية الاستنفار، وأصدر وزير الدفاع تعليمات خاصة لسكان محيط غزة من ضمنها خطط إجلاء، كما تم إغلاق طرق ومحطات قطار وتغيير مسار الطيران إلى مطار بن غوريون.

المصدر: RT