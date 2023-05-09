لبنان.. "صرخة المودعين" تنفذ يوم غضب (فيديو + صور)

نفذ حشد من المودعين اللبنانيين وقفة في محيط بلدية بيروت وذلك احتجاجا على السياسات المالية وللمطالبة باسترجاع ودائعهم.

وقطع المحتجون الطريق في المحلة وسط انتشار أمني كثيف، وأعلنوا أنهم يتحضرون للانطلاق نحو "الأهداف المحددة" لهم، في إشارة إلى المؤسسات المصرفية.

بدء التجمع لجمعية صرخة المودعين في يوم #غضب_المودعينpic.twitter.com/7p2bMz0DRC — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) May 9, 2023

إلى ذلك، سجلت مناوشات بين عدد من المعتصمين وعناصر مكافحة الشغب، وقد أسفر ذلك عن سقوط عدد من الإصابات.

تحرك صرخة المودعين وقطع الطريق امام مجلس النواب. pic.twitter.com/xbzHtOccr4 — موقع النبطية (@Nabatiehorg) May 9, 2023

وإزاء ما حدث، أكد بعض المودعين أن المشكلة ليست مع القوى الأمنية بل مع الطبقة السياسية والمصارف، مؤكدين أن التحرك سيكون تصاعديا حتى تحصيل الحقوق.

المصدر: lebanon files