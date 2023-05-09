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لبنان.. "صرخة المودعين" تنفذ يوم غضب (فيديو + صور)

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لبنان..
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نفذ حشد من المودعين اللبنانيين وقفة في محيط بلدية بيروت وذلك احتجاجا على السياسات المالية وللمطالبة باسترجاع ودائعهم.

وقطع المحتجون الطريق في المحلة وسط انتشار أمني كثيف، وأعلنوا أنهم يتحضرون للانطلاق نحو "الأهداف المحددة" لهم، في إشارة إلى المؤسسات المصرفية.

إلى ذلك، سجلت مناوشات بين عدد من المعتصمين وعناصر مكافحة الشغب، وقد أسفر ذلك عن سقوط عدد من الإصابات.

وإزاء ما حدث، أكد بعض المودعين أن المشكلة ليست مع القوى الأمنية بل مع الطبقة السياسية والمصارف، مؤكدين أن التحرك سيكون تصاعديا حتى تحصيل الحقوق.

المصدر: lebanon files

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