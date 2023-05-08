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لبنان الأول عالميا في تضخم أسعار الغذاء

مال وأعمال

لبنان الأول عالميا في تضخم أسعار الغذاء
AFP
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تصدر لبنان لائحة الدول الأكثر تضخما من حيث الغذاء عالميا، إذ بلغت النسبة 352 %، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع غلاء أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل وغيرها.

ووفقا لموقع World of Statistics، فإن المراتب العشرة الأولى من حيث تضخم أسعار الغذاء، تصدرتها الدول التالية: لبنان (352%)، تلاه كل من فنزويلا (158%)، الأرجنتين (110%)، زيمبابوي (102%)، تركيا (53.92%)، باكستان (48%)، بولندا (24%)، التشيك (23.5%)، ألمانيا (21.2%)، والسويد (19%).

وقبل أيام، أفاد البنك الدولي في تقرير بأن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب ‏العالمي بنسبة بلغت 261% كنسبة تغير سنوية للفترة ‏الممتدة بين نهاية فبراير 2022، وحتى نهاية فبراير 2023.

المصدر: RT

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