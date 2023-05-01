بلد عربي يسجل أعلى نسبة تضخم غذائي في العالم

سجل لبنان أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب ‏العالمي بنسبة بلغت 261% كنسبة تغير سنوية للفترة ‏الممتدة بين نهاية فبراير 2022، وحتى نهاية فبراير 2023.

وحسب تقرير البنك الدولي، فإن لبنان تفوق على زيمبابوي التي حلت ‏في المرتبة الثانية بفارق مضاعف، بنسبة 128%، كاشفا أن نسبة تضخم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة ‏حول العالم وفي كل فئات الدخل حيث أن 70.6% من البلاد ‏ذات الدخل المنخفض و90.9% من البلاد ذات الدخل ‏المتوسط الأدنى و87.0% من البلاد ذات الدخل المتوسط ‏المرتفع قد شهدت نسب تضخم إجمالية تخطت عتبة الـ5%، ‏كما وأن لدى بعضها نسب تضخم فاقت نسبة الـ10%.‏



وبين التقرير أن 84.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع ‏تعاني من نسب تضخم عالية ونسب تضخم مرتفعة في مؤشر ‏أسعار الغذاء، موضحا أن البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخم في ‏أسعار الغذاء تقع في القارة الأفريقية، وشمال أمريكا، وأمريكا ‏اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى.

Top 10 Countries Hit Hardest By Food Inflation



1. Lebanon🇱🇧: 261%

2. Zimbabwe🇿🇼: 128%

3. Argentina🇦🇷: 107%

4. Iran🇮🇷: 73%

5. Türkiye🇹🇷: 67%

6. Egypt🇪🇬: 63%

7. Rwanda🇷🇼: 63%

8. Suriname🇸🇷: 59%

9. Lao PDR🇱🇦: 51%

10. Ghana🇬🇭: 51%@WorldBankhttps://t.co/c2GQfnEnyYpic.twitter.com/qLGXkJIbI1 — Informal Economy (@EconomyInformal) May 1, 2023

وأشار الى أن نسبة التضخم الحقيقية في أسعار الغذاء، تخطت نسبة التضخم الحقيقية ‏الإجمالية في 86.5% من البلدان الـ163 المشمولة في ‏التقرير.‏

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وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخم إسمية في أسعار الغذاء حول ‏العالم، تلته زيمبابوي بنسبة 128%، ثم الأرجنتين 107%، إيران 73%، تركيا 67%، مصر 63%، رواندا 63%، سورينام 59%، لاوس 51%، وغانا 51%.

أما بالنسبة إلى ما خص نسبة التضخم الحقيقي، فقد بلغت نسبة ‏التغير السنوية في أسعار الغذاء في لبنان 71% في الفترة ‏المذكورة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40%، ورواندا بنسبة ‏‏32%، ومصر بنسبة 30%.‏



المصدر: البنك الدولي