بلد عربي يسجل أعلى نسبة تضخم غذائي في العالم
سجل لبنان أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي بنسبة بلغت 261% كنسبة تغير سنوية للفترة الممتدة بين نهاية فبراير 2022، وحتى نهاية فبراير 2023.
وحسب تقرير البنك الدولي، فإن لبنان تفوق على زيمبابوي التي حلت في المرتبة الثانية بفارق مضاعف، بنسبة 128%، كاشفا أن نسبة تضخم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كل فئات الدخل حيث أن 70.6% من البلاد ذات الدخل المنخفض و90.9% من البلاد ذات الدخل المتوسط الأدنى و87.0% من البلاد ذات الدخل المتوسط المرتفع قد شهدت نسب تضخم إجمالية تخطت عتبة الـ5%، كما وأن لدى بعضها نسب تضخم فاقت نسبة الـ10%.
وبين التقرير أن 84.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسب تضخم عالية ونسب تضخم مرتفعة في مؤشر أسعار الغذاء، موضحا أن البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخم في أسعار الغذاء تقع في القارة الأفريقية، وشمال أمريكا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى.
Top 10 Countries Hit Hardest By Food Inflation— Informal Economy (@EconomyInformal) May 1, 2023
1. Lebanon🇱🇧: 261%
2. Zimbabwe🇿🇼: 128%
3. Argentina🇦🇷: 107%
4. Iran🇮🇷: 73%
5. Türkiye🇹🇷: 67%
6. Egypt🇪🇬: 63%
7. Rwanda🇷🇼: 63%
8. Suriname🇸🇷: 59%
9. Lao PDR🇱🇦: 51%
10. Ghana🇬🇭: 51%@WorldBankhttps://t.co/c2GQfnEnyYpic.twitter.com/qLGXkJIbI1
وأشار الى أن نسبة التضخم الحقيقية في أسعار الغذاء، تخطت نسبة التضخم الحقيقية الإجمالية في 86.5% من البلدان الـ163 المشمولة في التقرير.
وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخم إسمية في أسعار الغذاء حول العالم، تلته زيمبابوي بنسبة 128%، ثم الأرجنتين 107%، إيران 73%، تركيا 67%، مصر 63%، رواندا 63%، سورينام 59%، لاوس 51%، وغانا 51%.
أما بالنسبة إلى ما خص نسبة التضخم الحقيقي، فقد بلغت نسبة التغير السنوية في أسعار الغذاء في لبنان 71% في الفترة المذكورة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40%، ورواندا بنسبة 32%، ومصر بنسبة 30%.
المصدر: البنك الدولي