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سوريا.. هزة أرضية بقوة 4.2 شرق حماة

أخبار العالم العربي

سوريا.. هزة أرضية بقوة 4.2 شرق حماة
وسائل إعلام
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أفاد المركز الوطني للزلازل: في سوريا، الثلاثاء، بأن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر وقعت شرق حماة بـ 53 كم عند الساعة 6:52 صباحا.

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هزة أرضية تضرب شمال غرب تدمر السورية

يأتي ذلك، غداة تسجيل المركز الوطني للزلازل أمس الاثنين، هزة أرضية قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال غربي مدينة تدمر بـ 80 كم، شرق مدينة حماة بـ 75 كم عند الساعة 12.25.

وتتكرر الهزات الارتدادية في المنطقة عقب زلزالين مدمرين، فاقا بقوتهما 7 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب تركيا، وطالت آثارهما بشكل مباشر الشمال السوري، حيث أسفرا عن آلاف الضحايا ودمار هائل بالمباني والبنى التحتية.

المصدر: سانا

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