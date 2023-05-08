 
مباشر

هزة أرضية تضرب شمال غرب تدمر السورية

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب شمال غرب تدمر السورية
وسائل إعلام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9qz

أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الاثنين، أن هزة أرضية قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال غربي مدينة تدمر بـ 80 كم، شرق مدينة حماة بـ 75 كم عند الساعة 12.25.

إقرأ المزيد
إعلام: مقتل أبرز تجار المخدرات في الجنوب السوري بغارة جوية
إعلام: مقتل أبرز تجار المخدرات في الجنوب السوري بغارة جوية

من جهته، أعلن مرصد الزلازل الأردني أنه سجل عند الساعة 12:25 اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر على بعد 80 كلم شمال شرقي مدينة حماة في سوريا.

 أما مركز "آفاد" التركي (إدارة الطوارئ والكوارث)، فقد أكد وقوع هزة بقوة 4.3 على مقياس ريختر، ومركزها مدينة تدمر السورية.

 ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أي أضرار للهزة الأرضية.

وضرب زلزالان مدمران، فاقا بقوتهما 7 درجات على مقياس ريختر في السادس من فبراير الماضي جنوب تركيا، وطالت آثارهما بشكل مباشر الشمال السوري، حيث أسفرا عن آلاف الضحايا ودمار هائل بالمباني والبنى التحتية.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا