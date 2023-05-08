وفد من الطاقة الذرية الصينية يبحث في السعودية التعاون بمجال "الطاقة الجوفية البديلة"

بحث وفد من الوكالة الصينية للطاقة الذرية "CAEA" مع مسؤولين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في جدة، سبل التعاون المشترك في مجالات العلوم الجيولوجية والطاقة الأرضية البديلة.

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واستعرض الوفد الصيني مع الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني آلية التعاون في عدة مشاريع تتعلق بالعلوم الجيولوجية وقاعدة البيانات الوطنية الجيولوجية، كما استعرضا الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الطرفان والتي تضمن تحسين مخرجات العمل المشترك.

وزار الوفد الصيني مكتبة الحفر للاطلاع على آلية ورقمنة عينات الحفر اللبية، وكذلك صور طيفية ملونة للمكونات المعدنية، وأيضا نظام إدارة قاعدة بيانات الحفر الأساسية التي تتواءم مع قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية الـ(NGD)، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية الخاصة بعينات الحفر.

وتأتي هذه الزيارة، ضمن اللقاءات التعاونية مع المسؤولين في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتكنولوجيا النووية.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعمل ضمن مشاريعها ومبادراتها حاليا على مبادرة استكشاف الطاقة الأرضية الحرارية المتجددة البديلة، وهي إحدى مبادرات تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية في السعودية.

المصدر: سبق