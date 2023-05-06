"ناسا" تعلن موعد إطلاق المركبة التي ستحمل أول رائدة سعودية إلى الفضاء

أعلنت غرفة عمليات الفضاء التابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية عن موعد إطلاق مهمة الفضاء التاريخية السعودية بإرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الدولية.

وقالت "ناسا للعمليات الفضائية" في تغريدة الجمعة إن ما يعرف بعملية "أكسيوم ميشن 2" (AX-2) ستنطلق في 21 مايو المقبل.

وبحسب التغريدة سيتم الإطلاق في حدود الساعة الخامسة و37 دقيقة عصرا، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (منتصف الليل و37 دقيقة بتوقيت الرياض).

NASA & SpaceX also are targeting 12:34 p.m. EDT Saturday, June 3, for launch of the company’s 28th commercial resupply flight. The mission will carry the next pair of IROSAs, roll-out solar arrays, for the space station. More on these important flights coming soon! (2/2) — NASA Space Operations (@NASASpaceOps) May 5, 2023

وستقل المركبة الفضائية الرائدة السعودية ريانة برناوي، وهي باحثة في سرطان الثدي، حيث ستقوم بمهمة مع رائد الفضاء علي القرني، كجزء من طاقم AX-2.

إقرأ المزيد

وفي محطة الفضاء الدولية، سيلتقون مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي يقوم حاليا بأول مهمة فضائية طويلة المدى في العالم العربي.

وستكون على متن المركبة أيضا بيجي ويتسون، رائدة الفضاء السابقة في وكالة ناسا والتي ستقوم برحلتها الرابعة إلى محطة الفضاء الدولية، وجون شوفنر، رجل الأعمال من ولاية تينيسي.

وتلقت البعثة موعد إطلاقها الرسمي الشهر الماضي، حيث أعلن مسؤولو "أكسيوم سبيس" وناسا أنها ستتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في 8 مايو، ولكن قبل أيام قليلة، تم الإعلان عن تأجيل الإطلاق.

المصدر: وكالات + "تويتر"