جنبلاط يعلق على "عودة دمشق إلى الحضن العربي"

علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان وليد جنبلاط على عودة سوريا للجامعة العربية، وقال إن "الإنشاء العربي جميل.. عاد النظام السوري، لكن أريد أن أعرف أين هو هذا الحضن العربي".

وجاءت تصريحات جنبلاط خلال زيارته رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في عين التينة، حيث جرى بحث مختلف الأوضاع والمستجدات العامة.

وعن اللجوء السوري في لبنان قال: "هناك موضوع حساس قيد التداول، وهو موضوع اللاجئ السوري والمقيم السوري، فلا بد من مرجعية مركزية، ولقد فهمت من دولة الرئيس أن المرجعية ستكون الحكومة والجهاز المكلف من قبلها هو الأمن العام، وضروري أن يكون هناك مرجع واحد يتعاطى في هذا الامر لكي لا ندخل في ملاحقات من هنا وهناك ومزايدات، ولا بد لهذا الملف أن يعالج بكل هدوء ودون عصبية ومزايدات، هناك مهجر قسراً وهناك من لم يهجر، وهناك مقيم منذ عشرات السنين يذهب ويأتي الى سوريا، لكنه مقيم والإقتصاد اللبناني حتى في هذه الازمة الخانقة يعتمد عليه" .

المصدر: الأنباء اللبنانية