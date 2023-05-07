بيان للجيش السوداني حول "منشقي الدعم السريع" والمرتزقة الأجانب في حال تسليم أنفسهم

أكد الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر في مدن البلاد، مشيرا إلى مناوشات مع "المليشيا المتمردة التي تتوزع في أجزاء من مدن العاصمة".

ولفت الجيش في بيانه اليوم الأحد، إلى أنه "تم القبض علي عدد من قناصة العدو واستلام ما بحوزتهم من أسلحة القنص".

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وأضاف: "تم القبض اليوم على أحد المتمردين برتبة الملازم وعربة (بفلو) وحافلة يقودها متمردون في بحري كما تم القبض على عربة إسعاف مسروقة من أحد المستشفيات يقودها اثنين من لجان المقاومة متعاونون مع المتمردين".

وتابع: "كما رصدت قواتنا هروب مجموعة من المليشيا المتمردة على متن 40 عربة متجهة إلى غرب البلاد"، بحسب البيان أيضا.

وقال: "جاري رصد تجمّعات وتحرّكات لعدد كبير من قوات العدو تحركت من طيبة وأبودريش للتزود بالوقود، بجانب تسليح مجموعة أخرى من العربات المقاتلة، جاري المتابعة وقواتنا في كامل الجاهزية للتعامل مع أي متغيرات في الموقف".

كما جدّدت القوات المسلحة دعوتها إلى "أفراد المليشيا المتمرّدة للاستفادة من عفو السيد القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية.. وتشير إلى الاستعداد لتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب إلى بلادهم في حالة تسليمهم" .

المصدر: الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة