المركز الوطني للزلازل في سوريا: هزة أرضية بقوة 4.8 درجات سجلت في لواء اسكندرون

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأحد، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر في لواء اسكندرون، شمال سوريا.

وشعر سكان حلب واللاذقية بالهزة الأرضية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ولم ترد أنباء حتى اللحظة عن أي أضرار.

من جهته، قال مركز "آفاد" التركي (سلطة إدارة الطوارئ والكوارث)، إن هزة أرضية بقياس 4.7 على مقياس ريختر ضربت هاتاي جنوب تركيا، ومركزها مدينة كيريخان على عمق 7.4 كلم، عند الساعة 11:36 قبل ظهر اليوم الأحد.

يتبع..