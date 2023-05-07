محلل سياسي لـRT: هناك إرادة عربية لعودة سوريا للجامعة رغم الضغوط والمنطقة العربية تعاد هندستها

قال الباحث والمحلل السياسي المصري أحمد رفعت، في حديث لـ RT، إن هناك إرادة عربية لعودة سوريا للجامعة العربية رغم ضغوط الخارج، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تعاد هندستها من جديد.

وقال رفعت إن "إرادة معظم الدول العربية اجتمعت فيما يبدو لإعادة سوريا إلى بيتها العربي، خصوصا الدول العربية الكبرى والمؤثرة كمصر والسعودية والإمارات والجزائر والعراق وتونس والأردن والكويت، رغم تحفظ البعض ورغم ضغوط الخارج"، مضيفا أنه "لذلك قد نرى سوريا في القمة القادمة بالرياض بتوصية من إجتماع اليوم".

وأشار إلى أنه "يظل الاحتمال الأقل في نسبته وهو صدور قرار من القمة المقبلة بأن تحضر سوريا القمة التي تليها لكنها ستمارس عضويتها بمندوبيها وكذلك إجتماعات وزراء الخارجية وأي إجتماعات نوعية أخرى".

وأردف بالقول "كثفت بعض البلدان مشواراتها الفترة الأخيرة لهذا الهدف واعتقادي أنه لا توجد قوة ستمنعه، حيث تتطلع هذه البلدان لما بعد العودة من بداية حلحلة ملفات عدة أولها اليمن وثانيها لبنان الذي يحتاج إنقاذ عاجل، بينما يتم البحث عن احتواء أزمة السودان لمنع تدويلها ولتبقي عربية أفريقية وقطع الطريق علي أي قوى أخرى أجنبية تريد الوثوب إلى الداخل السوداني لأهداف تخصها".

وختم الحديث قائلا إن "المنطقة بالكامل يعاد هندستها، حيث يتم فكها وتركيبها لمصلحة التفاهم والتعاون والتنمية وليس الإقتتال والصراع وهذا ما يزعج أطراف بالمنطقة لا تريد ذلك وتراه في غير مصلحتها، وأولهم إسرائيل التي تبحث الآن عن حلفاء جدد من خارج الخليج العربي لتتعاون معهم ضد ايران".

المصدر: RT