"البوظة المسمومة".. إصابة أكثر من 380 شخصا في محافظة قنا المصرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بائع بوظة بحوزته 4 براميل منها بعد تسمم مئات الأشخاص بقرية العضاضية بمركز أبوتشت شمالي المحافظة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تواضروس، يوم السبت، ارتفاع عدد مصابي تسمم البوظة بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا لـ382 حالة حتى الآن.

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وجاء ذلك خلال زيارته لمستشفى فرشوط المركزي لمتابعة ورود حالات اشتباه التسمم الغذائي والتي أصيب بها عدد من المواطنين بإحدى قرى مركز أبوتشت.

واطمئن تواضروس على الحالة الموجودة بمستشفى فرشوط، مشيرا إلى أن حالتها متوسطة وتخضع للرعاية الطبية الكاملة.

وشدد تواضروس خلال الزيارة على ضرورة تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لأي حالات قد ترد إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

والبوظة تعتبر من بين المشروبات الشعبية المتوارثة عبر الأجيال في بعض المحافظات والأماكن في مصر، وهي عبارة عن دقيق أو شعير، وسكر، وماء، حيث يتم قلب الخليط على النار ثم تضاف إليه الخميرة، فيما يضع البعض ماء الورد وتوضع في الثلاجة.

وقال بعض تجار البوظة إن الغش تكاثر أثناء عملية تحضيرها، حيث يتم استبدال الدقيق بالخبز الجاف بعد بله بالماء وتصفيته، وأحيانا قد يتسبب الحر الشديد في فسادها فتسبب حالات قيء شديد وإسهال يصل أحيانا لتسمم إذا لم يجد المريض العناية الطبية اللازمة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري