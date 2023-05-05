مصر.. ارتفاع إصابات التسمم بمشروب "البوظة" إلى 175 حالة

ارتفع عدد المصابين بالتسمم بعد تناول مشروب "البوظة" إلى 175 شخصا في سوق الجمعة بقرية العضاضية مركز أبو تشت شمالي محافظة قنا المصرية، فيما تعافى 35 شخصا.

وكانت البداية عندما تلقّى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بورود بلاغ بإصابة 70 شخصا باشتباه تسمّم إثر تناولهم مشروب بوظة بالقرية المذكورة.

وقال مصدر بمستشفى أبو تشت، إن المستشفى استقبلت 70 شخصا اشتباه حالة تسمّم من مشروب، وكان بينهم حالات مستقرة تقرّر خروجها ومتبقي 37 حالة تحت الرعاية الطبية إلى أن ارتفع العدد إلى استقبال 175 حالة من بينهم المتعافين.

هذا وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي، وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

المصدر: مصر تايمز