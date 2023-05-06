إصابة 7 جنود في قوات حفظ السلام الدولية بانفجار عبوة ناسفة في مالي

أصيب 7 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية بانفجار عبوة ناسفة على طريق إحدى القوافل التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة بيانا عبر "تويتر" قالت فيه: "أصيب اليوم الـ 6 من مايو، 7 أفراد من قوات حفظ السلام في مالي، على بعد 34 كلم من مدينة دوينزا، جراء انفجار عبوة ناسفة، وهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".

وأشار البيان، إلى وقوع 6 حوادث مشابهة منذ بداية العام 2023.

أسست بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، بموجب قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ الـ 25 من أبريل 2013، وهي الجهة المسؤولة عن حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف المناسبة لتقديم المساعدة الإنسانية هناك.

Center of #Mali. Today, 6 May, an #IED explosion on a MINUSMA Force convoy, at 34 km North #Douentza city wounded 7 #peacekeepers. They are currently receiving appropriate medical care. 6 IED incidents recorded in the Center region so far in 2023. #NotATargetpic.twitter.com/Jj60IXfURf — MINUSMA (@UN_MINUSMA) May 6, 2023

المصدر: نوفوستي