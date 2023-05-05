ما أهمية أكبر مقر للجيش المصري وسبب تسميته بـ"الأوكتاغون"؟

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع عدد من قادة الجيش في مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاغون"، فيما يتساءل البعض عن أهمية هذا المقر، وسبب تسميته.

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ومن المنتظر أن يكون هذا المقر الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، مركزا لمؤتمرات القوات المسلحة المصرية والاجتماعات الهامة، حيث تم إنجاز جزء كبير من من مقر الجيش المصري "الأوكتاغون"، ولم يتبق سوى بعض المباني التي يتم إنجازها ومن ضمنها مقر المؤتمرات المذكور.

ويضم المبنى الجديد "الأوكتاغون" أو "The Octagon"، جميع مقرات أفرع القوات المسلحة المصرية.

و"الأوكتاغون" تعني ثماني الأضلاع أو الزوايا، فيما يعني البنتاغون The Pentagon، خماسي الأضلاع أو الزوايا، وهي تسمية في اللغة اليونانية القديمة، حيث أن أوكتا تعني الرقم ثمانية، بينما بنتا تعني الرقم خمسة، ومن هنا أطلق لفظ بنتاغون على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، لأنه مصمم على شكل مبنى خماسي الأضلاع.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع، ويشتمل التصميم على 8 مباني مثمنة الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية، بينما هناك مبنيان وزاريان مركزيان يقعان في مركز الدائرة ويتصلان ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية بممرات طولية، وعدد هذه المباني مساو لعدد إدارات الجيش المصري.

المصدر: RT